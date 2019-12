Radio 538 sluit decennium af met 10’s Top 538

Radio 538 staat tot eind dit jaar in het teken van de 10’s Top 538. De lijst is tot en met 31 december te horen op de radiozender.

Eind aan de jaren 10

Met 2020 in zicht komt er een eind aan de jaren 10. Een muzikaal decennium waarin de warmere tonen van reggaeton en latin de wereld veroverden, Nederlandse urban en hiphop opkwamen en artiesten als Ed Sheeran, Kensington, Bruno Mars, Maan, Shawn Mendes en Dua Lipa hun eerste hit scoorden.

Reden genoeg voor de radiozender om deze muzikale periode feestelijk af te sluiten, met De 10’s Top 538. De hitlijst is van 28 december tot en met 31 december te horen. De lijst is samengesteld door de luisteraars van de radiozender.

“Lading memorabele muziek”

Menno de Boer, Radio Director en dj Radio 538: “De 10’s staan garant voor een lading memorabele muziek. Het waren de jaren waarin de reggaeton-invloeden zich over de wereld verspreidden door de opkomst van streamingdiensten, maar ook muziek van eigen bodem steeds populairder werd. Ook waren de jaren 10 hét decennium van de Scandinavische artiesten zoals Kygo, Zara Larsson en natuurlijk Avicii, een muzikale held die doorbrak in de 10’s en helaas niet meer onder ons is. Een uniek decennium dat een gevarieerde en eigentijdse lijst op gaat leveren!”

538 tracks

De 10’s Top 538, een muzikale samenvatting van de afgelopen 10 jaar in een hitlijst van 538 tracks, is van 28 tot en met 31 december te beluisteren op Radio 538. De radiozender is te beluisteren via FM en/of DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.