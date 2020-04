Radio 538 viert Koningsdag met virtueel Koningsdag-event

Vandaag op Koningsdag houdt Radio 538 het grootste virtuele Koningsdag-event van Nederland, met optredens van onder anderen Alicia Keys, Tiësto, Snollebollekes, Chef’Special en Davina Michelle. De radiozender wil dat meer mensen dan ooit samen Koningsdag kunnen vieren en biedt interactieve mogelijkheden voor luisteraars en kijkers om mee te feesten vanuit huis, de tuin of het balkon.

Coronacrisis

Vandaag stond het grootste Oranjefeest van Nederland gepland: 538 Koningsdag! Vanwege de coronacrisis is het event op het Chasséveld van Breda gecanceld, maar speciaal voor iedereen in Nederland organiseert Radio 538 het grootste virtuele koningsdagfeest van Nederland.

Uitzending

538 Koningsdag is maandag 27 april van 15.00 uur tot 18.00 uur te volgen via Radio 538, TV 538, het 538 YouTube kanaal, de 538-app en 538.nl. Ook is het Oranjefeest te bekijken bij SBS6, op KIJK.nl en via Woov. Radio 538 roept héél Nederland op om te laten weten hoe zij meegenieten en wil hen live verbinden tijdens de uitzending. Zij worden gevraagd foto’s en video’s te sturen naar de studio via de 538-app en Radio 538 te taggen in hun posts op social media (@Radio538 en/of #538Koningsdag).

Social wall

Via een speciale social wall in de studio laat 538 vervolgens zien hoe Nederland thuis Koningsdag viert. Ook videobellen de dj’s tijdens het event meerdere keren met luisteraars en kijkers. Op deze manier kunnen meer mensen dan ooit toch Koningsdag met elkaar vieren, verspreid door het hele land en interactief.

Proostmoment

Om 16.00 uur heft Snollebollekes tijdens het landelijke proostmoment het glas op de koning, waarna de feestact samen met 538-luisteraars en bekende vrienden van het radiostation van links naar rechts gaat. Luisteraars en kijkers worden opgeroepen om video’s van zichzelf te maken en deze te delen via social en de 538-app.

Spelletjes

In de aanloop naar het event worden er tussen 08.00 en 15.00 uur Koningsdagspelletjes gespeeld. Luisteraars van Radio 538 kunnen hun favoriete Koningsdagspelletjes doorgeven en de dj’s draaien in die periode ieder uur aan een rad, waar de twaalf leukste spellen op staan. Het spel dat gedraaid wordt, wordt dat uur door heel Nederland gespeeld. Luisteraars kunnen via de 538 app een video of foto delen van zichzelf terwijl ze het spel spelen. Alle video’s worden getoond op een live wall in de studio van Radio 538 en kunnen bekeken worden via de online platformen van Radio 538.

Sociale media: