Radio Advies Bureau tevreden over radioreclamemarkt in 2019

De radioreclamebestedingen zijn met 8,5 miljoen euro toegenomen en komen in 2019 uit op 204,6 miljoen euro. Dit is een groei van 4,3%ten opzichte van een jaar eerder. Het Radio Advies Bureau publiceerde vandaag de netto radioreclame-omzet van 2019.

Toename in spot en non-spot radioreclame

De radiobestedingen laten in 2019 een toename zien in alle reclamedisciplines. De spotomzet stijgt met 5,5 miljoen euro (+3%) naar ruim 190 miljoen euro. Branded Content -reclame buiten de reclameblokken- doet het bijzonder goed met een groei van 3 miljoen euro, een plus van maar liefst 26%. Hiermee groeit de non-spotomzet naar bijna 15 miljoen euro.

Meer radioluisteraars

In 2019 steeg het dagbereik van radio met zo’n 100.000 luisteraars naar ruim 9,5 miljoen Nederlanders van 10 jaar en ouder (63,4%). Het weekbereik groeide met 63.000 luisteraars naar 13.082.000. De luistertijd was stabiel, de radioluisteraar besteedde gemiddeld ruim 4 uur per dag aan live radioluisteren.

“Liefde voor de radio”

RAB-directeur Liedewij Hentenaar: “De liefde voor radio in de groeiende audiomarkt blijft maar stijgen bij luisteraars en adverteerders. Iedereen beweegt mee op deze toegankelijke betrouwbare energie die live radio opwekt. Er is een grens aan schermtijd, terwijl je luisteren kunt op vele manieren en vele momenten, de hele dag door. Het blijkt voor Nederlanders een favoriete bezigheid. Adverteerders erkennen de effectiviteit van het medium. We stappen vol vertrouwen de tweede eeuw van radio in.”