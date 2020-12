Radio Continu Kerstexpress in aangepast vorm van start

Ook dit jaar organiseert Radio Continu weer de Kerstexpress. De editie van 2020 zal echter wel in aangepaste vorm plaatsvinden. De Kerstexpress editie 2020 start maandag 14 december.

Kerstexpress

Elk jaar organiseert Radio Continu de Kerstexpress. De radiozender gaat dan met een camper kerstpakketten rondbrengen onder begeleiding van diverse artiesten. Dit jaar zal de Kerstexpress in verband met de maatregelen rond het coronavirus in aangepaste vorm plaatsvinden.

‘Mega kerstboom’

“Met een mega kerstboom in onze studio met daarin 150 genummerde kerstballen verstopt. Bij elke kerstbal hoort een leuk kerstcadeau welke uitgekozen kan worden door de persoon die jij op kunt geven“, aldus de radiozender. De actie loopt van 14 tot en met 23 december 2020.

Steun voor de horeca

Naast de Kerstexpress gaat de radiozender dit jaar ook proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen tijdens de ‘Kerstexpress actieweek’ voor de horeca. Doordat de horeca al geruime tijd gesloten is kan deze sector wel een extra steuntje in de rug gebruiken aldus Radio Continu. Horecabedrijven die in aanmerking willen komen voor een gift kunnen zich aanmelden via de website van de radiozender.

Slotfeest

Op 23 december komt er ook nog een digitaal slotfeest voor de Kerstexpress. Het feest met tal van artiesten zal zowel via Radio Continu als middels speciale video-livestream te volgen zijn.

Meer informatie en aanmelden kan via: https://kerst.radiocontinu.nl/

Sociale media: