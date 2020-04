Radio Decibel komt met De Rewind 500 tijdens Paasweekeinde

Op Radio Decibel is komend weekeinde De Rewind 500 te horen. De uitzendingen beginnen morgen, Goede Vrijdag, om 10.00 uur.

“Veel verzoekjes”

“De afgelopen maanden kreeg Radio Decibel van de luisteraar alleen maar meer requests binnen met vergeten tracks uit de 90’s en 00’s. Deze platen verdienen een podium en daarom zendt Radio Decibel aanstaande vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) t/m maandag 13 april (2e Paasdag) de Rewind 500 uit; De 500 beste tracks uit de 90’s en 00’s samengesteld door de luisteraar en leden van de Decibel Community.“, aldus de radiozender in een persbericht.

Uitzendingen

De lijst wordt vanaf vrijdag, vier dagen lang, uitgezonden tussen 10:00 en 18:00 waarbij de volledige presentatie is van het Decibel Dj team. Op de laatste dag van de 500, sluit DJ Keanu (Kevin Vastenouw) af met een 90’s en 00’s mix.

Luisteren

Radio Decibel is overal in de randstad te beluisteren via FM, DAB+ (kanaal 8A), landelijk via de digitale kabel en wereldwijd via Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.

Sociale media: