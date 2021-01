Radio Decibel start nieuwe jaar met vernieuwde programmering

Radio Decibel is het nieuwe jaar begonnen met een vernieuwde programmering. In de programmering is er onder andere een nieuwe middagshow van Wouter Kooiman.

Programmering

De ochtendshow van Radio Decibel duurt met ingang van deze week een uurtje langer en is nu te horen van 08.00 en 10.00 uur. De ochtendshow wordt van maandag tot en met vrijdag gepresenteerd door Stefan Brau en op zaterdag en zondag door Rene Dupon.

Nieuw is de Middagshow; Wouter Kooiman (maandag-vrijdag) en Dick Liefting (zaterdag en zondag) zijn te horen tussen 16:00 en 18:00 uur. Matthieu Schotvanger is op zaterdag en zondag te horen tussen 12.00 en 14.00 uur.

Weekeinde

DJ Keanu is op vrijdag een uurtje eerder te horen dan voorheen en begint nu om 21.00 uur met The Sound of Ibiza. Andrew Summer volgt om 23.00 uur met Summer house. De 90’s top 90 blijft te horen op de laatste zondag van de maand. De nieuwe programmering is te vinden op de website van de radiozender.

Decibel 80’s Music

De radiozender is sinds kort ook een nieuwe themazender gestart: Decibel 80’s Music. Deze radiozender vervangt Radio Royaal dat haar uitzendingen heeft gestaakt. De nieuwe themazender is alleen via Internet te beluisteren.

Luisteren

Radio Decibel is in de Randstad te beluisteren via FM en DAB+ en wereldwijd via Internet.

