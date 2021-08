Radio Mi Amigo tijdelijk landelijk te beluisteren via DAB+

Radio Mi Amigo is tijdelijk landelijk te beluisteren via DAB+. In verband met de zogenaamde Offshore Days is de radiozender in grote delen van Nederland te beluisteren via de digitale ether op kanaal 7D.

Offshore Days

Van 8 tot en met 15 augustus 2021 brengen de deejays van Radio Mi Amigo de zeezender van weleer weer tot leven. Er wordt uitgezonden vanuit het Belgische Zeebrugge. “Vanuit onze gloednieuwe mobiele studio weerklinkt het vertrouwde Mi-Amigo geluid van toen weer op verschillende AM frequenties, waaronder de 6085 kHz van Radio Mi Amigo International op de kortegolf. Maar ook een aantal Nederlandse AM stations gaat de populaire programma’s van toen weer uitzenden op hun eigen middengolf frequenties“, aldus Offshore Days op haar website.

Kortegolf, middengolf, DAB+ en Internet

Naast de middengolf en korte golf is de radiozender dus ook te beluisteren in Nederland via DAB+ op kanaal 7D. De uitzendingen van Radio Mi Amigo zijn inmiddels al te beluisteren via DAB+. Wereldwijd is het evenement te volgen via Internet.

DJ’s

Tijdens de Offshore Days zullen er programma’s te horen zijn van onder andere Marc Jacobs, Bart van Leeuwen, Ton Schipper, Johan Vermeer, Ferry Eden, Frans van der Drift en Lion Keezer.

Meer informatie over de Offshore Days op Radio Mi Amigo is te vinden op deze website.