Radio SBS heeft haar dekking via de digitale ether (DAB+) uitgebreid. De radiozender is sinds vandaag ook te beluisteren via DAB+ in een groot deel van Zuid-Holland.

Uitbreiding

Radio SBS uit Utrecht is al meer dan 40 jaar actief met uitzendingen voor de Hindoestaanse gemeenschap. De radiozender zendt veel Bollywood-muziek uit aangevuld met nieuws en informatie. Sinds juli vorig is de radiozender te beluisteren in de regio Utrecht via DAB+.

DAB+

Vorige week verkreeg de radiozender een vergunning van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) voor uitzendingen op DAB+ via het lokale netwerk in de regio Zoetermeer / Lansingerland / Capelle aan den IJssel. Sinds vandaag zijn de uitzendingen van Radio SBS gestart via dit netwerk. De radiozender is nu in een groot deel van de Randstad te beluisteren via kanaal 5A en 12D op DAB+ en wereldwijd via Internet.

Eerder deze week heeft Radio Fomix haar uitzendingen gestart via het netwerk in de regio Zoetermeer/Lansingerland/Capelle aan den IJssel op kanaal 12D.