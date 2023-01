Tot en met 20 januari staat Radio Veronica volledig in het teken van de ‘Epic 80s’. Een week lang herbeleven de Veronica-dj’s samen met hun luisteraars de epische jaren 80 en wanen zij zich in het tijdperk van artiesten als The Smiths, Grandmaster Flash, Doe Maar en Talking Heads.

Favoriete platen uit de 80’s

80’s Top 100

Natuurlijk hebben luisteraars zelf ook invloed op wat ze te horen krijgen. De hele week kunnen zij hun favoriete 80s-platen aanvragen tijdens ‘De Bonanza’ (op werkdagen van 14:00 uur tot 16:00 uur) en tippen via de social kanalen van Radio Veronica. Op basis van deze suggesties stelt de zender de ‘80s Top 100’ samen, die op vrijdag 20 januari vanaf 09:00 uur te horen is. Geen nummer is te gek, zolang deze maar tussen 1980 en 1990 is uitgebracht.

