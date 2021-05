Radio West in het teken van de Eeuwige Roem Top 100

Maandag, Tweede Pinksterdag, staat Radio West weer in het teken van de Eeuwige Roem Top 100. De lijst wordt voor de zesde keer uitgezonden op de regionale omroep.

Herkomst

De herkomst van de Eeuwige Roemlijst ligt in het Radio West programma ‘Aan de Bak’ waarin Patrick van Houten dagelijks het muzikale spel ‘Eeuwige roem’ speelt. Drie platen strijden steeds om de eer. Elke werkdag kiest een kandidaat één plaat die er uit gaat en zet daar een ander nummer voor terug.

Een single bereikt de status van eeuwige roem als hij zeven dagen vol maakt in het spel. Dan verhuist het nummer naar ‘de Eeuwige Roemlijst’ van Aan de Bak. Sinds april 2012 hebben ruim 420 platen de roemlijst bereikt. Daar kon de afgelopen weken op gestemd worden om de top 100 samen te stellen.

Golden Earring

Luisteraars van Radio West eren de Golden Earring in het jaar dat de band moest stoppen. De Haagse rockers staan maar liefst negen keer in de Eeuwige Roem Top 100. Dit jaar kwam een recordaantal van bijna 6000 stemmen binnen.

De meest recente notering is ‘Door de wind’ van Miss Montreal, een hit van vorig jaar. De oudste notering is ‘Blueberry Hill’van Fats Domino uit 1957.

Tweede Pinksterdag

De complete lijst hoor je maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag, vanaf 9.00 uur op 89.3 FM Radio West. De presentatie is in handen van Patrick van Houten, Tjeerd Spoor, Jorinda Teeuwen, Marjolein Visser en Ronald van der Geer. De nummer 1 is vlak voor 19.00 uur te horen.

De radiozender is in de regio Zuid-Holland te beluisteren via FM en/of DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

