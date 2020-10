Luistercijfers: NPO Radio 2 blijft marktleider, Qmusic stevig op 2e positie

Ook in de meetperiode augustus-september blijft NPO Radio 2 de best beluisterde radiozender van Nederland. De luistercijfers over deze meetperiode zijn vandaag bekend gemaakt door Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

NPO Radio 2

NPO Radio 2 blijft marktleider in Nederland met een marktaandeel van 12,4 procent. Vorig jaar behaalde de publieke radiozender ook al een marktaandeel van 12,4 procent in dezelfde meetperiode.

Qmusic

Qmusic behaalde in deze meetperiode een marktaandeel van 11,2 procent. Dat is 0,5 procent meer dan in de vorige meting. Radio 10 behaalde in deze meting een marktaandeel van 10,2 procent en Radio 538 is met een marktaandeel 10,0 procent nu te vinden op de derde positie.

Ochtendshow

Qmusic is tevreden over de luistercijfers en geeft aan in een persbericht dat de Ochtendshow met Mattie & Marieke voor het eerst marktleider is. Programmadirecteur Dave Minneboo: “Na zes metingen op rij marktleider te zijn in de belangrijke doelgroep 20-49 jaar, zijn we nu ook de grootste in de ochtend én in bereik. De Ochtendshow met Mattie en Marieke scoort beter dan ooit en we zijn ontzettend trots dat in deze bijzondere periode steeds meer mensen afstemmen op Qmusic. Op dit moment zijn dat er bijna 2,8 miljoen per week. In deze periode zijn Armin van Buuren, Bram Krikke en Tom van der Weerd begonnen bij Q en zijn we gestart met Het Geluid, dat onverminderd populair blijft.”

Rapportage

De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.465 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 25 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 27 minuten). De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 2 minuten (vorige periode: 4 uur en 10 minuten).

Luistercijfer van vorige meetperioden vind je hier.

Alle cijfers van de meting augustus-september op een rij: