Radiozender RADIONL is met ingang van deze week gestart met nieuwe audiovormgeving. Het nieuwe pakket is gemaakt door Pors Impact Creative uit Geldrop. Daaraan toegevoegd zijn de stemmen van Erik de Zwart en Jan Smit, de huidige voice-overs van RADIONL.

Samenwerking

Audiovormgever Marcel de Vries van RADIONL: ‘Voor het eerst zijn we de samenwerking met Pors Impact Creative aangegaan en dat blijkt een schot in de roos! De wens was een feelgood sound met een stoer randje. Dat is meer dan geslaagd! Pors heeft een zeer uitgebreid pakket voor ons gemaakt wat al onze verwachtingen heeft overtroffen. Van uuropeners tot nieuws-, weer-, en verkeersjingles’.

De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet. De vormgeving kan je hier beluisteren.