Radioshow Foo Fighters te horen op KINK DNA Classics

Vanaf 2 mei is elke week de radioshow Foo Fighters Radio van rockband Foo Fighters te horen op KINK DNA Classics.

Eigen thema

De zes bandleden van Foo Fighters presenteren elk een eigen aflevering met hun eigen thema. Bassist Nate Mendel draait tracks met opvallende baslijnen, drummer Taylor Hawkins draait met Jane’s Addiction-collega Dave Navarro hun persoonlijke helden en frontman Dave Grohl zoomt in op drummers die liever leadzanger willen zijn.

Zes weken lang

Foo Fighters Radio is vanaf zondag 2 mei zes weken lang te horen op KINK DNA Classics, het classics-kanaal van KINK. De uitzendingen beginnen om 10 uur ‘s ochtends. Maandagavonden om 19 uur is er een herhaling.

Luisteren

KINK DNA Classics is een van de themakanalen van KINK en die zijn te beluisteren de KINK-app, de website van de radiozender of via deze link.

