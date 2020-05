Radiozender FunX schrapt show ‘Ramadan Late Night’

De publieke radiozender FunX heeft besloten de radioshow ‘Ramadan Late Night’ te schrappen. DJ Morad El Ouakili kreeg eerder doodsbedreigingen vanwege de radioshow. De radiozender heeft nu besloten de show helemaal te schrappen. Dit bericht Funx in een statement op haar website.

Aangifte

FunX-dj Morad El Ouakili heeft inmiddels aangifte gedaan van bedreiging. Moradzo, zoals zijn artiestennaam luidt, kreeg doodsbedreigingen omdat hij tijdens de ramadan muziek draait in de radioshow ‘Ramadan Late Night’

“Heftige reacties”

De show heeft volgens de radiozender “onverwacht heftige reacties op social media opgeroepen”. “Muziek en ramadan gaan volgens sommigen niet samen en daarom zou het programma van naam moeten veranderen. Diverse medewerkers van FunX en hun omgeving zijn met de dood bedreigd en aangezien hun veiligheid vooropstaat hebben we extra beveiliging in moeten huren. Een voor ons onacceptabel gevolg van een initiatief dat bedoeld was om mensen samen te brengen.“, aldus de radiozender.

“Naam ongepast”

Luisteraars zouden ook de naam ‘Ramadan Late Night’ ongepast vinden, aldus de radiozender. “Die feedback nemen wij serieus. FunX staat altijd open voor kritiek en alle content die wij maken, maken wij samen met onze doelgroep. Het gesprek met het publiek voeren over maatschappelijke onderwerpen betekent dat je ook bereid moet zijn naar elkaar te luisteren.“, aldus de radiozender.

Show geschrapt

Vanwege de kritiek op de radioshow heeft FunX besloten de show ‘Ramadan Late Night’ te schrappen. “Ons doel is nu meer dan ooit om mensen in deze tijd samen te brengen met inspirerende verhalen, tips, recepten etc. Dit zullen we vanaf vandaag doen door dit onderwerp een plaats te geven door onze hele programmering en op al onze kanalen, waarmee we de impact van onze boodschap juist denken te vergroten.”, aldus de radiozender in een statement.