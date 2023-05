De evenementenzender Roparunradio is dit weekeinde via FM, DAB+ en Internet te horen om de verrichtingen in de Roparun te volgen.

Roparun

Van 27 tot en met 29 mei vindt de 32e editie van de Roparun plaats. Duizenden mensen nemen deel aan de non-stop estafetteloop, vanuit Twente naar Rotterdam, om geld in te zamelen. Met dit geld probeert Stichting Roparun het leven van mensen met kanker waar mogelijk draaglijker te maken. Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”

Radiozender

Roparunradio doet live verslag van het evenement en is tot maandag 29 mei, 20:00 uur te beluisteren. Tijdens het evenement zijn veel verslaggevers op de route om het evenement van start tot finish te verslaan. In de studio ontvangen we verschillende gasten die praten over de goede doelen die Stichting Roparun ondersteunt. Op maandag zendt Roparunradio de hele dag uit vanaf de Coolsingel in Rotterdam en uiteraard hoor je, naast alle live updates, de allermooiste classics & hits. De radiozender is te beluisteren via diverse FM-frequenties, DAB+ (kanaal 7D) en Internet. Meer informatie vind je hier.

Televisie

Op het startterrein, op de route en op de finish maakt het televisieteam van het evenement live-uitzendingen over de teams en de goede doelen. De live-uitzendingen bekijk je onder andere via de website van de Roparun, via diverse lokale omroepen, via Rijnmond (maandag 29 mei van 14:00 uur tot 17:00 uur) en via het YouTube-kanaal van Roparun.