Radiozenders regionale omroepen nemen deel aan Radioplayer

De radiozenders van de publieke regionale omroepen maken vanaf nu ook deel uit van Radioplayer Worldwide. Dit bericht de Stichting RPO op haar website.

Samenwerking

Radioplayer is inmiddels actief in 14 landen en het aantal groeit. De samenwerking zorgt ervoor dat de Europese radiosector met één stem spreekt met alle autofabrikanten, zodat radio makkelijk vindbaar blijft en een optimale gebruikerservaring biedt in de (auto)dashboards van de toekomst. De radiozenders van de dertien regionale omroepen zijn nu ook aangesloten. Eind vorig jaar zijn de radiozenders van de NPO en de landelijke commerciële radiozenders aangesloten.

Belangrijk

De RPO vindt deelname belangrijk en heeft de benodigde afspraken gemaakt en de implementatie begeleid. Jan Müller, bestuurder van de RPO: “Radioplayer biedt via samenwerking een mogelijkheid voor niet wereldwijd opererende partijen de vindbaarheid te maximaliseren. In een wereld waarin techreuzen vaak veel invloed hebben biedt het voor regionale omroepen een kans de luisteraar te blijven bedienen.”

Techniek van Radioplayer

Radioplayer is het door radiostations beheerde internationale platform (WRAPI) waar de zenders hun metadata zoals stationsinformatie en logo’s, streams, podcasts etc. beheren. Deze internationale Radioplayer datafeed voedt ‘hybride’ radio interfaces in tal van automerken, waaronder Audi en Volkswagen. De smart devices in deze auto’s switchen automatisch tussen DAB+, FM en streaming, zodat luisteraars hun favoriete stations op elke mogelijke manier kunnen ontvangen (zonder app). Al bijna 1 miljoen auto’s in Europa zijn voorzien van metadata via de Radioplayer API.