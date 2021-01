Radiozenders slepen luisteraar door ‘Blue Monday’ heen

Maandag is het Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Radiozenders Sky Radio en Radio 538 hebben hun programmering aangepast om de luisteraar door deze dag heen te slepen.

Blue Monday

Blue Monday, ook wel deprimaandag genoemd, is de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. Blue Monday is het resultaat van het rekenwerk van de Britse psycholoog Cliff Arnall. Arnall bedacht in 2005 een, naar zijn zeggen, wetenschappelijk verantwoorde formule waaruit zou blijken dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen.

Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek. Arnall werd in academische kringen overladen met kritiek, maar desondanks wijdden veel media jaarlijks aandacht aan het fenomeen. Ook in Nederland wordt er aandacht besteed aan Blue Monday door onder andere Sky Radio en Radio 538.

Sky Radio

Sky Radio zendt op maandag 18 januari alleen maar ‘Feel Good Hits’ uit. “Geniet tussen 7.00 en 19.00 uur van de lekkerste hits! ‘Happy’ van Pharrel, ‘True Love’ van P!nk, ‘I Feel Good’ van James Brown, ‘Dancing Queen’ van ABBA… ze komen allemaal voorbij”, aldus de radiozender. Luisteren kan via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Radio 538

Radio 538 komt maandag met een zogenaamde ‘Super Blue Monday’-actie van het spel ‘Hierrr met je rekening’. Maandag worden er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat ieder uur rekeningen betaald die ingezonden zijn via de website van de radiozender. “Niks is te gek: een nieuwe hobby die niet van de grond is gekomen, een factuur van een kapot telefoonscherm of een stukgeslagen wekker, alles kan worden ingezonden.”, aldus de radiozender. Meer informatie via de website van de radiozender. Luisteren kan via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

