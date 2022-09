De nieuwe serie The Lord of the Rings: The Rings of Power op streamingdienst Prime Video heeft een record opgeleverd. De serie ging vrijdag in premiere en leverde de eerste dag 25 miljoen kijkers op wereldwijd. Een record voor de streamingdienst.

Vervolg op Lord of the Rings

Het verhaal van The Rings of Power speelt zich duizenden jaren voor de ‘The Hobbit’ en ‘The Lord of the Rings’ af. De nieuwe serie is geen rechtstreekse verfilming zoals “The lord of the rings”, de drie films van Peter Jackson. Deze reeks is gebaseerd op allerlei J.R.R. Tolkien-geschriften over de geschiedenis van Midden-Aarde.

Duurste serie ooit

Het is voor de streamingdienst van Amazon de duurste serie ooit. Voor de uitzendrechten van de serie werd 250 miljoen dollar betaald. En voor het eerste seizoen kwam daar nog eens 465 miljoen dollar bij. De streamingdienst heeft vijf seizoenen bestelt van de serie.

