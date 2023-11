Een abonnement op Amazon Prime wordt duurder. De prijs gaat van € 2,99 per maand omhoog naar € 4,99 per maand. Voor nieuwe abonnees gaan de vernieuwde abonnementsprijzen per vandaag in.

Korting met jaarabonnement

Huidige leden van Amazon Prime gaan per 12 december aanstaande de prijs € 4,99 per maand betalen. Ook introduceert de dienst een jaarabonnement waarmee je 12 maanden Amazon Prime krijgt voor de prijs van 10 maanden. Bestaande abonnees kunnen hun maandabonnement omzetten in een jaarabonnement.

Investeren

Amazon Prime biedt naast een streamingdienst met films en series ook voordelen voor het verzenden van pakketjes via Amazon. “Prime Video het aantal Amazon Original-series en films uitgebreid, met ondere andere ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’, ‘De Tatta’s’ en ‘The Continental: from the world of John Wick’; en we blijven honderden internationale en Nederlandse films en series toevoegen aan onze catalogus, waaronder series als Last One Laughing en de film ‘Hardcore Never Dies’. Dit komt bovenop de besparingen door deals die exclusief voor leden worden aangeboden tijdens Prime Day en andere evenementen“, aldus de dienst in een verklaring.