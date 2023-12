De streamingdienst Prime Video van Amazon heeft haar aanbod uitgebreid met de film Hardcore Never Dies. De film is ook nog te zien in de bioscoop maar nu dus ook in de eigen huiskamer te zien via de streamingdienst van Amazon.

Gabbercultuur

Hardcore Never Dies handelt over de Rotterdamse gabbercultuur van de jaren negentig. In de film vechten twee broers voor hun leven als ze door drugscriminelen worden bedreigd. Jim Taihuttu regisseerde en schreef het scenario. In de film worden rollen gespeeld door Joes Brauers, Jim Deddes, Jordy Dijkshoorn. De film heeft al meer dan honderdduizend bezoekers getrokken in de Nederlandse bioscopen.

Prime Video

De film is vanaf nu ook te zien via de streamingdienst Prime Video van Amazon. De dienst kost 4,99 euro per maand met een proefperiode van 30 dagen. Meer informatie vind je hier.