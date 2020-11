Regionale omroep Radio Gelderland gaat meer oldies draaien

Radio Gelderland laat vanaf 30 november een ander geluid horen op de zender. Met meer muziek uit de jaren 60, 70 en 80 wil de omroep vooral “gezelligheid, sfeer en het gevoel van vroeger bij de luisteraar in de woonkamer brengen”, aldus de regionale omroep op haar website.

“Nieuw geluid”

Een nieuw geluid, maar tegelijkertijd ook een oud en bekend geluid. “Want luister je naar Radio Gelderland, dan kun je genieten van de grootste hits aller tijden. Van Elton John tot The Rolling Stones en van Toto tot Queen, met Radio Gelderland ga je terug naar de tijd van je leven!“, aldus de omroep.

Programmering

Bij deze koerswijziging horen ook nieuwe programma’s. Elke werkdag tussen 14.00 – 16.00 uur is De Muziekwinkel te horen met Maarten Daam. Momenteel is Eric van den Berg nog te horen op dit tijdstip. Van den Berg krijgt een programma in het weekeinde. Op zaterdag en zondag is tussen 14.00 – 18.00 uur Alle 13 Goed! te horen met Eric van den Berg.

Luisteren

De regionale omroep is te beluisteren in de regio Gelderland via FM, bijna landelijk via DAB+ en wereldwijd via Internet.