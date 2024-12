In de maand december zijn RTL Crime en ONS tijdelijk te zien in het digitale basispakket bij Odido. Normaal maken de zenders onderdeel uit van een aanvullend abonnement.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

RTL Crime

In de maand december is de zender RTL Crime gratis te bekijken op kanaal 18. “Bij RTL Crime zit je goed als je van Nederlandse crime houdt. Maar ook internationale crimeseries kan je hier vinden” aldus Odido.

ONS

Eerder was al bekend geworden dat ook de zender ONS tijdelijk te zien is in het digitale basispakket van Odido. De zender is te vinden op kanaal 377.