RTL Lounge, Discovery Science en TV Oranje in de digitale etalage

Onder andere de tv-zenders RTL +Lounge, Discovery Science, TV Oranje en Crime+Investigation staan in de maand september in de digitale etalage als zogenaamde zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

T-Mobile

Bij T-Mobile is Crime+Investigation de zender van de maand en voor alle abonnees met digitale televisie te zien via kanaal 18. “Deze zender heeft een enorme selectie aan misdaadprogramma’s met onder andere de ware verhalen achter ’s werelds meest beruchte criminelen en een exclusieve blik achter de schermen in de laboratoria en archieven van de politie. Maak kennis – als je durft – met deze spannende programma’s op kanaal 18“, aldus T-Mobile.

SKV

In september 2021 is RTL Lounge zender van de maand en gratis te zien bij SKV (Veendam) via kanaal 999 en kanaal 78. “Op RTL Lounge vind je de beste programma’s van RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8. Op deze zender kijk je heerlijke tv-programma’s waarmee je rustig een hele middag op de bank zoet bent. Van spannende thriller-series tot hilarische vrouwenprogramma’s”, aldus SKV.

Kabelnoord

Bij aanbieder Kabelnoord is Discovery Science de zender van de maand. De zender is te ontvangen op kanaal 13 voor alle abonnees van Kabelnoord met digitale televisie.

TV Oranje

Bij aanbieder SKP uit Pijnacker is TV Oranje de zender van de maand. “Deze zender uit het Premium pakket zendt 24 uur per dag videoclips uit van je favoriete Nederlandse artiesten. Deze zender is het podium van de Nederlandse artiestenwereld. Naast de bekende Nederlandse zangers en zangeressen zie je hier ook het aanstormend talent!“. De zender is de hele maand september te zien via kanaal 13.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat bij aanbieder KPN de televisiezender ONS de “zender van de maand” is in de maand september.