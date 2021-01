In de maand januari staan onder andere RTL Telekids, Pebble TV en Schlager TV in de digitale etalage. De zenders zijn tijdelijk te zien in het digitale basispakket als ‘zender van de maand’ bij de diverse aanbieders.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

RTL Telekids

Bij aanbieder Kabelnoord is RTL Telekids de zender van de maand in januari. De zender is voor iedere abonnee met digitale televisie te zien via kanaal 13. Normaal maakt de zender onderdeel uit van een aanvullend pakket.

Pebble TV

Bij aanbieder SKV uit Veendam is ook een kinderzender te zien als zender van de maand: Pebble TV. De zender is voor iedereen met digitale televisie te zien via kanaal 999.

Schlager TV

Bij T-Mobile Thuis is Schlager TV te zien als zender van de maand. “Het muziekkanaal Schlager TV heeft zich volledig toegespitst op het uitzenden van Duitse schlager-muziek. Op Schlager TV komen liefhebbers van het Duitse levenslied dus niets tekort! Je ziet en hoort op deze zender namelijk 24 uur per dag Duitse Schlagers en Volksmusik. Het grote aanbod van bekende en minder bekende Schlager zangers maakt de programmering gevarieerd genoeg, want binnen het genre is er veel diversiteit.“, aldus T-Mobile. De zender voor elke klant van T-Mobile Thuis met televisie te zien via kanaal 18.

KPN

Bij aanbieder KPN is Nick Jr. de zender van de maand en te zien voor abonnees van Interactieve Televisie op kanaal 42.

Ziggo

Aanbieder Ziggo heeft geen ‘zender van de maand’ meer maar als onderdeel van de Ziggo Uitpak Weken zijn diverse kinderzenders tot en met 31 januari te zien in het digitale basispakket.

