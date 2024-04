Vanaf 1 juni stopt RTL Z met het programma Voorbeurs. Het programma is elke werkdag tussen 8.00 en 9.00 uur te zien op de televisiezender.

Tien jaar

Ruim tien jaar lang blikte het programma elke werkdag vooruit op de beursdag. “Maar de belegger kijkt steeds minder vaak ’s ochtends televisie en dus is het tijd voor vernieuwing“, aldus RTL op haar website.

“Andere platformen”

Hoofdredacteur Ilse Openneer over het stoppen met het televisieprogramma Voorbeurs: “De RTL Nieuwsgroep met daarin RTL Z bereidt zich voor op de toekomst. Ons publiek bereiken we niet alleen meer op televisie, maar meer en meer online en op andere platformen. We willen iedereen die zijn of haar bijdrage aan Voorbeurs heeft geleverd, hartelijk bedanken.”

Beursnieuws

Beursnieuws blijft een belangrijke pijler in de berichtgeving op RTL Z, zowel op televisie als online via rtlz.nl, X, Facebook, Instagram en YouTube. “Onze beurscommentatoren en analisten zullen daarbinnen een rol blijven spelen“, aldus RTL.