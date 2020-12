RTL7 Darts Radio dit jaar niet in de lucht tijdens WK Darts

Het WK Darts zal dit jaar niet te volgen zijn via de online radiozender RTL7 Darts Radio. De radiozender komt dit jaar niet in de lucht.

De afgelopen jaren was het WK Darts van dartsbond PDC naast RTL7 ook te volgen via de tijdelijke Internetzender RTL7 Darts Radio. De radiozender is een samenwerking tussen RTL Nederland en YPCA De Radiofabriek. Dit jaar slaat de radiozender een jaartje over.

De belangrijkste reden waarom de radiozender dit jaar niet in de lucht komt is het coronavirus aldus een woordvoerder van RTL7 tegenover deze website. “We hebben de afgelopen maanden de ontwikkeling rondom het virus goed in de gaten gehouden. Uiteindelijk hebben we de conclusie getrokken dat een groot deel van de luisteraars dit jaar vanuit huis werkt en een tv binnen handbereik heeft. De noodzaak van het radio station is hierdoor veel lager ten opzichte van de voorgaande jaren.”,

aldus Marco Zwaneveld, zendercoördinator van RTL7, tegenover deze website.

Ter voorbereiding op het WK is er wel een lange podcast gemaakt die te vinden is via de website van RTL Nieuws en de reguliere podcast kanalen.

Het WK Darts begint dinsdag 15 december en is uitgebreid te volgen via RTL 7 en Videoland.