Het WK Darts is ook dit jaar uitgebreid te volgen via RTL7 en Videoland. Het toernooi in Alexandra Palace te Londen wordt gehouden van 15 december tot en met 3 januari.

Deelnemers

Aan het WK Darts van dartsbond PDC doen bekende darters mee zoals James Wade, Mervyn King, Dave Chisnall, Dimitri Van den Bergh, Rob Cross, Simon Whitlock en Adrian Lewis. Natuurlijk is ook regerend wereldkampion Peter Wright van de partij.

Oranje

Namens Nederland zullen elf spelers aan de start verschijnen, waaronder de nummer één op de wereldranglijst: Michael van Gerwen. Daarnaast zien we ook de Nederlandse darters Niels Zonneveld, Ron Meulenkamp, Dirk van Duijvenbode , Derk Telnekes, Maik Kuivenhoven, Vincent van der Voort, Martijn Kleermaker, Jeffrey de Zwaan, Danny Noppert en Jermaine Wattimena in actie.

RTL 7

RTL7 zal uitgebreid verslag doen van de WK Darts. Alle wedstrijden zullen live te zien zijn via RTL7 en Videoland. Informatie over de uitzendingen rondom het darts op RTL7 en Videoland kunt u vinden in de TV-Gids op deze website.

Presentatie

De presentatie van het WK Darts is in handen van Marcel Maijer en Koert Westerman. De wedstrijden worden van commentaar voorzien door Frank Vischschraper, Jacques Nieuwlaat, Niels de Ruiter, Martijn van Zijtveld en Teun de Boer. De analyses worden verzorgd door dagelijks wisselende gasten.

