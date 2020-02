Schindler’s List op 1 in NPO Radio 4 Filmmuziek Top 40

Schindler’s List van componist John Williams staat dit jaar op de eerste plaats in de NPO Radio 4 Filmmuziek Top 40. Nummer twee is de soundtrack Once Upon A Time In The West van Ennio Morricone, die vorig jaar nog de lijst aanvoerde. De derde plek is voor de muziek van Star Wars, eveneens van John Williams.

Uitzending

De Filmmuziek Top 40 wordt vrijdag 7 februari van 12.00 tot 17.00 uur uitgezonden op NPO Radio 4. Presentatie: Jet Berkhout, Sander Zwiep en Carine Lacor. De lijst is samengesteld door de luisteraars, die in aanloop naar de NPO Radio 4 Filmmuziekweek konden stemmen op de mooiste soundtracks. De complete Top 40 is te vinden op de website van de radiozender.

Stijgers

Tot de stijgers in de NPO Radio 4 Filmmuziek Top 40 behoren dit jaar de soundtracks van The King’s Speech (zeven posities hoger dan vorig jaar), Out Of Africa (zes plaatsen gestegen) en 1492: Conquest Of Paradise (vijf punten winst). Hoogste nieuwe binnenkomer is de muziek van The Hobbit op 30.

Luisteren

NPO Radio 4 is te beluisteren in heel Nederland via FM en/of DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.