SKP Pijnacker stopt doorgifte TV5 Monde Europe

Kabelaar SKP uit Pijnacker stopt per 1 oktober met de doorgifte van de Franstalige zender TV5 Monde Europe in haar digitale basispakket.

Wijzigingen

Stichting Kabelnet Pijnacker (SKP) voert per 1 oktober een aantal wijzigingen door in haar digitale basispakket. Zo wordt vanaf 1 oktober de doorgifte van TV5 Monde Europe gestaakt. Alternatieve Franstalige zenders in het Basispakket van SKP zijn France 2 (kanaal 81) en France24 (kanaal 82). Eerder al staakte KPN met de doorgifte van de Franstalige zender.

Uitbreiding 4K-aanbod

SKP voegt per 1 oktober de 4K-zender Stingray Festival 4K toe aan het basispakket op kanaal 801. “De nieuwe zender Stingray Festival 4K is de eerste televisiezender die alleen in de zeer hoge kwaliteit en Dolby Digital audio uitzendt. Stingray Festival 4K toont je muziekopnames uit alle windstreken“, aldus SKP. Eerder dit jaar voegde de kabelaar als NASA UHD-TV toe als 4K-zender in het digitale basispakket (kanaal 800).

Meer informatie via: https://skpnet.nl/