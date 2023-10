Per vandaag is Sky Christmas weer te horen in de digitale ether (DAB+). De zender neemt tijdelijk de plek in van Sky Radio Nice & Easy (kanaal 9C).

Kerstmuziek

Met het speciale themastation ‘Sky Christmas’ brengt de feel good zender de beste kersthits, speciaal voor kerstfans die alvast in de stemming willen komen. ‘Sky Christmas’ draait natuurlijk alle bekende kerstklassiekers als ‘Last Christmas’ van Wham!, ‘All I Want For Christmas’ van Mariah Carey en ‘It’s the Most Wonderful Time of the Year’ van Andy Williams. Ook hoor je de meer recente kersthits zoals ‘Santa Tell Me’ van Ariana Grande en ‘Merry Christmas’ van Ed Sheeran en Elton John. ‘Sky Christmas’ is vanaf nu te beluisteren via DAB+ (kanaal 9C) en daarnaast via skyradio.nl.

Sky Radio The Christmas Station

De radiozender Sky Radio 101 FM wordt later dit jaar omgedoopt tot The Christmas Station. Liefhebbers die niet kunnen wachten tot dat moment kunnen vanaf vandaag terecht bij het speciale themastation; ‘Sky Christmas’.