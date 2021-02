Sky Radio brengt non-stop lovesongs met Valentijn Top 101

Zondag 14 februari, Valentijnsdag, zendt Sky Radio de Valentijn Top 101 uit. De lijst bevat de beste lovesongs gekozen door de luisteraars van de radiozender.

Stemmen

Afgelopen week konden luisteraars van Sky Radio stemmen op hun favoriete lovesongs. ‘Perfect’ van Ed Sheeran blijkt veruit het populairste liefdesliedje. ‘Make You Feel My Love’ van Adele en ‘All of Me’ van John Legend maken de top 3 compleet. Ed Sheeran blijkt ook de absolute romanticus te zijn, hij staat maar liefst zeven keer in de lijst. Ook Danny Vera, Maroon 5 en Whitney Houston komen voor in de lijst.

“Bijdrage”

Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: “Met de Valentijn Top 101 hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het feel good gevoel van Valentijnsdag. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders al van plan is om Valentijn te vieren en dat kan heel goed met deze speciale hitlijst van Sky. Maar ook als je geen Valentijn viert hopen we je een plezier te doen met deze lijst vol ultieme lovesongs, die ook gewoon goede popclassics zijn.”

Luisteren

De Valentijn Top 101 is zondag 14 februari tussen 10.00 en 18.00 uur te horen op Sky Radio. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

