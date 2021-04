Komende week staat Sky Radio in het teken van de Sky @ Work Top 500. Volgens Sky Radio bestaat de lijst uit de populairste hits voor tijdens het werken.

Muziek tijdens het werk

“Van Coldplay en Ed Sheeran tot Billy Joel. Of we nu thuiswerken, op locatie of op kantoor: 79% van Nederland luistert wel eens naar muziek tijdens het werk. Daarom start aanstaande maandag de Sky @ Work Top 500 bij Sky Radio. Met de populairste hits voor tijdens het werken“, aldus de radiozender in een persbericht.

Voor veel Nederlanders is de werksituatie in het afgelopen jaar flink veranderd. Muziek luisteren tijdens werk blijft echter onverminderd populair. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Radio luisteren @work’ van Talpa Network (N=1033). “Om alle harde werkers de dag goed door te helpen, komt Sky Radio met deze nieuwe hitlijst met de 500 populairste hits om bij te werken, uitgekozen door de luisteraars.“, aldus Sky Radio.

Luisteren

De Sky @ Work Top 500 wordt uitgezonden van maandag 12 tot en met vrijdag 16 april, elke dag tussen 9.00 en 18.00 uur. Luisteren kan via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet.

Meer informatie via de website van de radiozender.