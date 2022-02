Sky Radio staat vandaag, Valentijnsdag, geheel in het teken van lovesongs. Het non-stop muziekstation presenteert vandaag de speciale hitlijst ‘Valentijn Top 101’ met de meest favoriete lovesongs van luisteraars.

Adele

Op nummer 1 staat hofleverancier van liefdesliedjes: Adele met ‘Make You Feel My Love’. De hitlijst bevat de beste lovesongs van internationale artiesten als Ed Sheeran, P!nk en Coldplay én nationale artiesten als MEAU, Miss Montreal en Racoon. De lijst van het jaar is vandaag van 09.00 uur tot 18.00 uur non-stop te horen op Sky Radio. De gehele lijst vind je hier.

Meest populair

Natuurlijk staan de echte classics in de ‘Valentijn Top 101’, zoals ‘I Will Always Love You’ van Whitney Houston en de Dirty Dancing 80’s-hit ‘The Time Of My Life’ van Bill Medley & Jennifer Warnes. Maar ook veel nieuwe tracks zijn te vinden in de hitlijst. Adele is terug van weggeweest en stond de afgelopen maanden in de spotlights met haar nieuwste album ‘30’ en single ‘Easy On Me’. Deze komt binnen op nummer 21. De hoogste nieuwe binnenkomer is P!nk met ‘All I know So Far’, die meteen binnenkomt in de Top 10 op nummer 7. Van de 101 genoteerde hits bevatten in totaal 23 tracks het woord ‘love’ in de titel.

Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.