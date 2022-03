Davina Michelle heeft vandaag de eerste stem uitgebracht voor de gloednieuwe lijst van Sky Radio; de ‘Sky Hitlijst van de Eeuw’.

500 populairste tracks van deze eeuw

Deze nieuwe hitlijst bestaat uit de 500 populairste tracks van deze eeuw, samengesteld door de luisteraars van Sky Radio. Luisteraars kunnen van 21 tot en met 31 maart hun stem voor de ‘Sky Hitlijst van de Eeuw’ uitbrengen via skyradio.nl, de Juke-app en de Sky Radio-app. De 500 populairste hits van deze eeuw zijn te horen in de week van 4 tot en met 8 april in de ‘Sky Hitlijst van de Eeuw’.

“Een eer”

Davina Michelle: “Ik vind het een eer dat ik ben gevraagd om officieel deze nieuwe hitlijst van Sky Radio te openen. Zelf heb ik gestemd voor ‘Behind These Hazel Eyes’ van Kelly Clarkson. Dit is mijn all-time favorite! En bovendien ontzettend ondergewaardeerd. Ik zet altijd de radio harder als deze weer gedraaid wordt. Maar er zijn eigenlijk alleen maar fantastische artiesten en tracks waar je op kunt stemmen. Het gaat spannend worden, ik ben heel benieuwd naar de definitieve lijst.”

Luisteren

De ‘Sky Hitlijst van de Eeuw’ is van 4 tot en met 8 april te beluisteren via Sky Radio.