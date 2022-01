Sky Radio zendt maandag 17 januari de hele dag non-stop feelgood hits uit en maakt van Blue Monday een Feelgood Monday.

Blue Monday

Blue Monday, ook wel deprimaandag genoemd, is de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. Blue Monday is het resultaat van het rekenwerk van de Britse psycholoog Cliff Arnall. De feestdagen zijn voorbij, de vakanties nog ver weg en de eerste goede voornemens heb je misschien alweer losgelaten: dat maakt deze derde maandag van januari de meest deprimerende dag van het jaar, Blue Monday.

Arnall werd in academische kringen overladen met kritiek, maar desondanks wijdden veel media jaarlijks aandacht aan het fenomeen. Ook in Nederland wordt er aandacht besteed aan Blue Monday door onder andere radiozender Sky Radio.

Sky Radio

“Coronamaatregelen, een (eventueel verlengde) lockdown en dan is het 17 januari ook nog Blue Monday, de meest sombere dag van het jaar. Maar niet bij Sky Radio, want het non-stop muziekstation doopt Blue Monday om tot Feel Good Monday. Van 07.00 tot 19.00 uur krijgen luisteraars op deze dag de beste boost voor een goed humeur: non-stop feel good hits!“, aldus de radiozender.

Luisteren

