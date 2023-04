Sky Radio bestaat 35 jaar en viert dat met de Sky Top 1000. De lijst is tot en met 21 april te horen op de non-stop muziekzender.

Ed Sheeran

“Al 35 jaar non-stop feel good, dat vraagt om een wel heel speciale hitlijst. Sky Radio zendt daarom vanaf vandaag de Sky Top 1000 uit, waarvoor luisteraars de afgelopen twee weken hebben kunnen stemmen op hun favofdgfgfdger siert met ‘Perfect’ de nummer 1 positie in de hitlijst en kan daarnaast nog eens 18 noteringen op zijn naam schrijven.”, aldus de radiozender in een persbericht.

“Mijlpaal”

Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: “Onze non-stop feel good formule bewijst zich al 35 jaar succesvol, maar deze mijlpaal hadden we natuurlijk nooit gered zonder onze luisteraars. Zij hebben duidelijk hun favorieten en hoe kunnen we daar beter gehoor aan geven dan met een Sky Top 1000? Muziek die onze luisteraars raakt, een speciale herinnering oproept, of die simpelweg een lach op hun gezicht tovert. Dat is waar we het voor doen, al 35 jaar lang!”

De Sky Top 1000 is tot en met 21 april iedere werkdag tussen 09:00 uur en 18:00 uur te horen op Sky Radio.