Sky Radio zaterdag in het teken van Songfestival Zaterdag

Zaterdag wordt de finale gehouden van het Eurovisie Songfestival. Sky Radio staat die dag in het teken van Songfestival Zaterdag.

Songfestivalhits

Sky Radio zendt zaterdag 22 mei tussen 9.00 uur en 21.00 uur de grootste Songfestivalhits uit tijdens de Songfestival Zaterdag. “Geniet van de beste en meest bijzondere Songfestival classics en guilty pleasures als ABBA’s Waterloo en Euphoria van Loreen, maar ook van recente hits als Arcade van Duncan Laurence en Calm After The Storm van The Common Linnets.“, aldus de radiozender.

Quiz

Op de website van de radiozender kunnen de echte Songfestival-kenners mee doen aan ‘De grote Eurovisie Songfestival-quiz’. Meer informatie hierover op de website van de radiozender.

Luisteren

Luisteren kan in heel Nederland via FM en/of DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.