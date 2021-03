Sky Radio zet kappers van Nederland in het zonnetje

Sinds afgelopen week zijn de kappers in Nederland weer geopend. Om deze heropening te vieren, roept Sky Radio de week van 15 maart uit tot ‘De Week van de Kappers’.

Favoriete nummers

Iedere werkdag stellen kappers de ‘Top 5 over 9’ samen, waarbij zij, samen met collega’s hun favoriete nummers aanvragen en hun kapsalon mogen promoten. Kappers kunnen van 3 tot en met 10 maart hun eigen ‘Top 5 over 9’ opgeven via de website van de radiozender of via de Sky-app.

Populair op de werkvloer

Het non-stop muziekformat van Sky Radio is volgens een persbericht van de radiozender erg populair op de werkvloer en zeker ook bij kappers. Omdat alle kappers hun werk de afgelopen tijd hebben moeten missen en zij het de aankomende tijd extra druk krijgen, zet Sky Radio hen een week lang in het zonnetje.

‘Top 5 over 9’

Kappers kunnen tot en met 10 maart hun favoriete nummer aanvragen voor de ‘Top 5 over 9’ via Skyradio.nl en via de Sky-app en maken hierbij ook meteen kans op een goedgevulde snoeppot.