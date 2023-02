SLAM! komt met de hitlijst ‘Housuh in de Pausuh’ Top 1000. De lijst is te horen vanaf zondag 26 februari.

“Trip down memory lane”

“Vijf dagen lang wordt iedereen meegenomen in een trip down memory lane, waarbij de playlist – in de mix – alle kanten op gaat”, aldus de radiozender. Iedereen kan vanaf vandaag stemmen op zijn of haar favoriete track. Er kan tot en met woensdag 22 februari worden gestemd via de website van SLAM!.

Martijn Zuurveen, Radio Director RadioCorp: “We zien aan de luistercijfers hoe populair het programma Housuh in de Pauzuh is; de cijfers blijven stijgen. Dat vraagt om meer, daarom brengt SLAM! nu de Housuh in de Pauzuh Top 1000. Vijf dagen lang knalt de energie uit de speakers, met de 1000 beste nummers samengesteld door de SLAM! luisteraars.’’

Luisteren

De Housuh in de Pauzuh Top 1000 is vanaf zondag 26 februari tot en met donderdag 2 maart van 09.00 – 19.00 uur te horen op SLAM!