Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) brengt vanaf nu maandelijks de online live radiobeluistering in kaart, zodat voor alle radiomerken vergelijkbare cijfers gerapporteerd worden. Deze nieuwe standaard is toegankelijk voor de gehele markt, dus ook voor partijen die nu niet zijn aangesloten bij NLO. De eerste publicaties over de maanden januari en februari zijn vandaag verschenen.

Online

De nieuwe cijfers hebben betrekking op het online luistergedrag op connected devices. Andere platformen voor het beluisteren van radio (zoals via FM of DAB+), maken geen onderdeel uit van de rapportage. Voor de totale beluistering, ongeacht het platform, is er het Nationaal Luister Onderzoek.

Marktstandaard

De NLO Streaming Audio Standaard heeft tot doel om een marktstandaard neer te zetten die op basis van een transparante aanpak vergelijkbare cijfers levert die door marktpartijen kunnen worden gebruikt. De resultaten worden gepubliceerd in de vorm van maandelijkse toplijsten die het gemiddelde van een week weergeven.

29,6 miljoen streaming uren per week

Uit de januari cijfers blijkt dat de totale online beluistering gemiddeld 29,6 miljoen uren luistertijd per week beslaat. Gemiddeld genomen zijn er 176.443 streams tegelijkertijd actief.

Meer informatie bij Stichting Nationaal Luister Onderzoek.