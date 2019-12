Storingen in radio-ontvangst door atmosferische omstandigheden

Diverse radiozenders in Nederland zijn momenteel minder goed te ontvangen via de ether door atmosferische omstandigheden.

Inversie

Diverse radiozenders zijn in Nederland minder goed te ontvangen door de huidige weersomstandigheden. “De boosdoener is inversie, waarbij ook op grote hoogte sprake is van temperatuurverschillen. Radiogolven botsen in die luchtlagen. Hierdoor reiken buitenlandse radiozenders verder dan normaal, waardoor zij de uitzending van Nederlandse FM-zenders kunnen verstoren”, aldus een technische medewerker van één van de landelijke commerciële radiozenders in Nederland.

Niet alleen commerciële radiozenders hebben hier last van, ook de publieke landelijke en regionale omroepen kunnen hiervan hinder ondervinden en zelfs een aantal lokale omroepen maakt melding van een slechte ontvangst van hun signaal. Signaal dat via de kabel of satelliet wordt ontvangen heeft vaak geen last van de weersomstandigheden.

Winterweer

Het rustige winterweer houdt voorlopig nog een aantal dagen aan waardoor de kans op storing aanwezig blijft. Via de digitale ether (DAB+) is de kans op storingen iets kleiner omdat de frequenties die voor DAB+-gebruikt worden in Nederland bij onze buurlanden niet gebruikt worden. Toch kan bij deze weersomstandigheden ook via DAB+ sprake zijn van storingen waarbij het DAB+-signaal tijdelijk geheel wegvalt.

Radio uit buitenland

Voor de liefhebbers is het bij dit soort omstandigheden mogelijk om via de ether signalen op te pikken van buitenlandse radiozenders. Zo zagen veel bestuurders vanmorgen op hun autoradio de signalen van de BBC voorbij komen. Via de digitale ether is het in Nederland mogelijk om kanalen uit België, Duitsland, Noorwegen, Denemarken en Engeland te ontvangen.

Meer informatie over de atmosferische omstandigheden via deze website.