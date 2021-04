Sublime in het teken van de Soul Top 1000

Van 14 april tot en met 23 april staat radiozender Sublime in het teken van de Sublime Soul Top 1000. De lijst is elke werkdag te horen tussen 9.00 – 18.00 uur en in het weekeinde tussen 12.00 – 18.00 uur.

Soul

In de lijst staan volgens de radiozender de allerbeste soulplaten ooit gemaakt volgens de luisteraars van de radiozender. De lijst gaat van Nina Simone naar Erykah Badu en van Ray Charles naar D’Angelo.

Finaledag

Op de finaledag, vrijdag 23 april, wordt er al om 7:00 uur gestart met de lijst. “Samen met Angelique Houtveen tellen we tussen 15:00 en 18:00 af naar de nummer 1!”, aldus de radiozender.

Luisteren

Sublime is in heel Nederland te beluisteren via FM en/of DAB+, vrijwel alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie over de Soul Top 1000 vind je hier.

