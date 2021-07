Sublime in het teken van de Sublime Summertime Top 500

Radiozender Sublime staat deze week in het teken van de Sublime Summertime Top 500. De lijst is de hele week te horen op de radiozender.

Buena Vista Social Club

Het Cubaanse nummer Chan Chan van de Buena Vista Social Club is volgens de luisteraars van Sublime de ultieme zomerplaat. De plaat is naar nummer 1 gestemd in de Sublime Summertime Top 500. Op nummer 2 staat Summertime van DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, vorig jaar stond deze plaat nog op nummer 1. De top 3 wordt compleet gemaakt door Lovely Day van Bill Withers. De hoogste binnenkomer in de lijst is Leave The Door Open van Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak).

De artiesten die het vaakst in de lijst voorkomen zijn Bob Marley, Stevie Wonder en Jamiroquai. Nederlandse artiesten die in de lijst voorkomen zijn onder andere Alain Clark, Sabrina Starke, Caro Emerald en Kraak & Smaak. De hele lijst vind je hier.

Hele week

Deze week hoor je de Sublime Summertime Top 500 elke dag tussen 9.00 en 17.00 uur op de radiozender. Van di t/m do zijn er live Sublime Summertime Sessions te horen in de middagshow van Angelique Houtveen op Sublime met Michelle David & The True-tones, Ntjam Rosie, The Cool Quest en Kris Berry. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

