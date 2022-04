Sublime start vandaag met de Sublime Soul Top 1000, de langste soullijst van Nederland. Daarin staan volgens de radiozender de beste soulplaten ooit gemaakt volgens de luisteraars van de radiozender.

Marvin Gaye

De plaat met de meeste stemmen is What’s Going On van Marvin Gaye geworden. (Sittin’ On) The Dock Of The Bay van Otis Redding staat op nummer 2 in de langste soullijst van Nederland. De Top 3 wordt compleet gemaakt door Silk Sonic met Leave The Door Open. De artiesten die het vaakst in de lijst staan zijn Stevie Wonder, Michael Jackson, Prince, Aretha Franklin en Earth Wind & Fire.

Silk Sonic

Silk Sonic is met Leave The Door Open als nieuwe binnenkomer direct op plek 3 geëindigd. Silk Sonic, het in 2021 opgestarte project van artiesten Anderson .Paak en Bruno Mars, won met hetzelfde nummer onlangs ook al een Grammy voor Beste Song van het jaar. En Silk Sonic wint in een jaar tijd veel aan populariteit onder de soulliefhebbers.

Luisteren

De Sublime Soul Top 1000 is tot en met 22 april te beluisteren op Sublime. De gehele lijst is terug te vinden op sublime.nl. Luisteren naar de radiozender kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.