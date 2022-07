Vandaag is de Summer Top 101 van 2022 te horen op Sky Radio. De lijst bevat de grootste zomerhits gekozen door de luisteraars van de radiozender.

Summer Top 101

De editie 2022 van de Summer Top 101 is te horen vanaf 9.00 uur te horen op de radiozender en de hoogste notering wordt iets voor 18.00 uur bekend gemaakt. “De afgelopen weken konden luisteraars stemmen op hun favoriete zomerhits.”, aldus de radiozender.

Bam Bam

Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran is nieuw in de lijst en door de Sky-luisteraars verkozen tot de nummer 1. Ook nieuw dit jaar is Willy William met de bekende sample van Guru Josh met Infinity. Zoutelande is de hoogste genoteerde Nederlandstalige hit en Enrique Iglesias is de meest genoteerde artiest met 5 tracks.

De hele lijst vind je hier. Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.