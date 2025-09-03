De commerciële radiozender Sunrise FM is sinds 1 september niet meer te horen op de FM. De radiozender voor de Hindoestaanse gemeenschap hoopt zijn uitzendingen via de FM binnenkort te hervatten.

Nieuwe frequenties

Tijdens de veiling voor regionale radiofrequenties eerder dit jaar haalde Stichting Masalsa, de stichting achter Sunrise FM, frequentiepakket B07 binnen. Dit frequentiepakket heeft steunzenders in Den Haag (89,8 MHz) en Rotterdam (102,3 MHz). Dit pakket werd tot 1 september gebruikt door Amor FM. Amor FM heeft inmiddels een nieuw frequentiepakket in gebruik genomen. Sunrise FM is echter nog niet te horen op de nieuwe frequenties in Den Haag en Rotterdam.

Vertraging

Levering van de nieuwe FM-zenders heeft vertraging opgelopen. “De zenders zijn gekocht en op tijd besteld, maar door de vakantieperiode is er helaas vertraging ontstaan. Daardoor zal Sunrise FM pas later via deze FM-frequenties te beluisteren zijn“, aldus de radiozender. De radiozender zond tot 1 september in de omgeving van Rotterdam uit op de lokale commerciële radiofrequentie 104,2 MHz. Deze frequentie is per 1 september onderdeel geworden van frequentiepakket B05. Op dit frequentiepakket is sinds 1 september GLXY.RADIO te horen.

DAB+

Sunrise FM is nog wel te beluisteren in de digitale ether (DAB+). De radiozender zendt uit via kanaal 5B in Zeeland en Zuid-Holland. Daarnaast is de radiozender te beluisteren bij providers KPN (kanaal 866) en Ziggo (kanaal (862) en wereldwijd via Internet.