De commerciële radiozender SunriseFM is sinds vandaag ook te horen via de FM in de regio Rotterdam. De radiozender zendt uit via de 104.2 MHz.

Lokale FM-frequenties

Begin dit jaar is er door Agentschap Telecom een aanvraagprocedure gestart voor zestien nieuwe vergunningen voor de FM. Het gaat om analoge FM-frequenties met een klein lokaal bereik in Gouda, Winschoten, Wageningen, Apeldoorn, Zevenaar, Emmen, Hoogvliet, Rotterdam, Etten-Leur, Breda, Amersfoort, Coevorden, Emmeloord, Deventer, Zeeland (in Noord-Brabant) en Eindhoven. De vergunningen lopen tot 1 september 2024.

Verdeling

Deze frequenties zijn eerder deze maand verdeeld en Stichting Masalsa verkreeg de frequentie in Rotterdam voor 31.500 euro. Stichting Masalsa is de stichting achter de Hindoestaanse radiozender SunriseFM die al enige tijd via DAB+ is te horen in delen van de Randstad alsmede te horen is via diverse digitale radiopakketten waaronder Ziggo. Sunrise FM is een commerciële radiozender gericht op de Hindoestaanse bevolking in de Randstad.

Uitbreiding

Sinds afgelopen nacht is SunriseFM te horen via de 104.2 MHz in Rotterdam. “Broadcast Partners heeft voor dit radiostation een FM-zendinstallatie gerealiseerd op de Cellnex zendmast bij de Waalhaven in Rotterdam. De zender is op 30 juni 2022 om 00.00 uur vanuit Terneuzen in bedrijf gesteld“, aldus de zenderexploitant op haar Facebook-pagina. De radiozender is vanaf nu te horen de regio Rotterdam op 104.2 MHz.