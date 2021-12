Vanaf 4 januari 2022 start Agentschap Telecom de aanvraagprocedure voor zestien nieuwe vergunningen voor de FM.

Beperkt bereik

Het gaat om analoge FM-frequenties met een klein lokaal bereik in Gouda, Winschoten, Wageningen, Apeldoorn, Zevenaar, Emmen, Hoogvliet, Rotterdam, Etten-Leur, Breda, Amersfoort, Coevorden, Emmeloord, Deventer, Zeeland (in Noord-Brabant) en Eindhoven. De vergunningen lopen tot 1 september 2024. De consulatie van deze frequenties is in februari van dit jaar al gestart. Vanaf januari volgend jaar gaat de daadwerkelijke verdeling beginnen.

Niet via DAB+

De frequenties die beschikbaar komen, zijn door geïnteresseerde partijen aangedragen. Er geldt geen verplichting om de radioprogramma’s ook via DAB (digitale radio) uit te zenden. Mogelijk worden deze frequenties na afloop van de looptijd van de vergunningen gekoppeld aan lokale DAB.

Veiling

De aanvraagtermijn eindigt op 1 februari 2022. Mochten er dan meerdere gegadigden voor een bepaalde frequentie blijken, dan wordt die frequentie geveild. Het is de bedoeling dat de frequenties nog voor de zomer verdeeld zijn, zodat de nieuwe vergunninghouders zo snel mogelijk met hun uitzendingen kunnen beginnen. Met de uitgifte van de nieuwe vergunningen wil Agentschap Telecom ook nieuwkomers in staat stellen een plekje in de FM-band te bemachtigen en een eigen zender te beginnen.

Een overzicht van de frequenties vind je hier.