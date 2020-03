‘Super Zondag’ op FOX Sports, El Clásico op Ziggo Sport

Voetballiefhebbers komen vandaag aan hun trekken op FOX Sports en Ziggo Sport. FOX Sports biedt een aantal topwedstrijden uit de Eredivisie en Ziggo Sport brengt vanavond El Clásico op de buis.

Super Zondag

Vandaag, zondag 1 maart is het Super Zondag op FOX Sports, met de toppers PSV – Feyenoord en Ajax – AZ. Beide wedstrijden zijn te volgen op de sportzender. De wedstrijd PSV – Feyenoord is vanaf 14.30 uur te zien op FOX Sports 2. Deze zender wordt vaak aangeboden in een aanvullend betaalpakket.

Ajax-AZ is vanaf 20.00 uur te zien op FOX Sports 1. Deze televisiezender is bij onder andere KPN, T-Mobile en Online.nl in het digitale basispakket te vinden. Abonnees van andere providers kunnen ook een zogenaamde dagpas bestellen. Bij Ziggo kan dat via deze pagina.

Gratis bij SKP Pijnacker

Abonnees bij provider SKP uit Pijnacker kunnen beide wedstrijden gratis zien vandaag. FOX Sports 1 is te zien op kanaal FOX Sports 1 zie je op kanaal 269 of 669. FOX Sports op kanaal 270 of 670.

Radio

Via de radio zijn de wedstrijden live te volgen via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. De extra lange uitzending begint om 13.00 uur en eindigt om 23.00 uur. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Ook de regionale radiozenders Radio Rijnmond en NH besteden aandacht aan de

wedstrijden in de Eredivisie.

El Clásico

Ziggo Sport zendt vanavond de klassieker in Spaanse La Liga uit tussen Real Madrid en FC Barcelona. De wedstrijd begint om 21.00 uur en de voorbeschouwing om 20.00 uur. De wedstrijd is zonder meerkosten te bekijken voor abonnees van Ziggo op kanaal 14. Liefhebbers van de wedstrijd die geen abonnement hebben op Ziggo kunnen terecht bij het aanvullende pakket van Ziggo Sport Totaal.

