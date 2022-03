Radiozender Team FM is gestart met een nieuw themakanaal: Team FM Country. Team FM Country is te ontvangen via internet en de app van de radiozender. “Met dit Countrykanaal breidt Team FM zich uit met een muzieksmaak die in Nederland nog niet te horen is“, aldus de radiozender in een persbericht.

Countrymuziek

“Vanaf nu kun je 24 uur per dag luisteren naar countrymuziek van o.a. Brad Paisley, Trisha Yearwood, Miranda Lambert, Amber Digby, Heather Myles en natuurlijk de oldies niet te vergeten met Tammy Wynette, Johnny Cash, Willie Nelson, Dolly Parton en Alan Jackson en deze artiesten komen allemaal non stop voorbij voorlopig“, aldus de radiozender.

Themakanalen

Naast een themakanaal met countrymuziek biedt de radiozender al de themakanalen Piratenplaat en Hitradio. Luisteren kan via de app van de radiozender en via de website van de radiozender.